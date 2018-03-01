Дополнительная «премия» - Минтруда о снижении налога при низкой зарплате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нуржан Альтаев прокомментировал инициативу снижения налоговой нагрузки в 10 раз для казахстанцев с относительно низкой зарплатой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Таких людей, у которых зарплата составляет 25 МРП и ниже, у нас около 2 миллионов человек. И мы видим, в каких отраслях, и думаем, что это очень серьезная помощь, как для работодателя, так и для работника. Та часть денег, которая раньше шла на налоги, в первую очередь на индивидуальный подоходный налог, теперь будет идти ему в карман. Конечно, сейчас я пока не могу сказать, что это такая-то определенная сумма, потому что в разных ситуациях она будет разная, в зависимости от его зарплаты», - сказал Нуржан Альтаев на пресс-конференции в Правительстве.

При этом вице-министр не считает эту сумму незначительной и заявил, что работа по дифференциации налоговой нагрузки для тех, кто работает в малом бизнесе, продолжится. «Я не скажу, что это совсем незначительная сумма, потому что для тех людей, которые получают зарплату 25 МРП и ниже, любая сумма существенна. Пусть даже это 6 тысяч или 5 тысяч тенге. Хорошая такая помощь, хорошая дополнительная «премия» для каждого человека, который ее получит. Потому что особенно тем, кто находится на селе, это довольно-таки хорошие дополнительные деньги. Поэтому такая помощь, мы думаем, нужна. Наверное, мы будем продолжать эту работу, чтобы вообще дифференцировать налоговую нагрузку на тех, кто работает в малом бизнесе, для тех, кто оплачивает не совсем высокую зарплату», - заключил вице-министр.

Ранее Глава государства Нурсултан Назарбаев заявил, что высвобождаемые средства от снижения налоговой нагрузки для казахстанцев с относительно низкой зарплатой должны быть направлены на увеличение их оплаты труда.