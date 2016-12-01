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Доминиканская Республика примет участие в ЭКСПО-2017

Доминиканская Республика примет участие в ЭКСПО-2017
28 Декабря 2016 12:57 176

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 декабря 2016 года в Санто-Доминго  состоялась официальная церемония  подписания Договора об участии Доминиканкой Республики в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

В подписании договора с казахстанской стороны принял участие посол Казахстана в Канаде и по совместительству в Доминиканской Республике Константин Жигалов, с доминиканской - министр иностранных дел Мигель Варгас  и комиссар национальной секции Ханс Данненберг (посол Доминиканской Республики в Индии и по совместительству в Казахстане).

На торжественном мероприятии также присутствовали министр энергетики и природных ресурсов Антонио Иса Конде, министр туризма Франсиско Хавьер Гарсия, исполнительный директор Национальной комиссии по энергетике Х. Родригес, вице-президент корпорации государственных энергетических компаний Р. Хименес, руководители других министерств и ведомств Доминиканской Республики, представители деловых кругов и СМИ.

В своем выступлении К. Жигалов проинформировал собравшихся о масштабной работе по подготовке к ЭКСПО-2017 в Астане, подчеркнув, что твердое намерение о представительном участии  в выставке доминиканского руководства является отражением позитивной динамики развития казахстанско-доминиканских отношений.

Посол Казахстана пригласил М. Варгаса совместить свой первый визит в Казахстан с участием в выставке.

В свою очередь М. Варгас подчеркнул, что Доминиканская Республика рассматривает Казахстан в качестве ключевого партнера в регионе, и сотрудничество в энергетической отрасли, в том числе  в сфере возобновляемой энергии, является одним из важных направлений взаимовыгодного партнерства двух стран, которое имеет хорошие перспективы.

Участие Доминиканской Республики в ЭКСПО-2017 в Астане будет способствовать не только обмену опытом в производстве «зеленой энергетики», но и придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Министр иностранных дел Доминиканской Республики отметил особую актуальность темы «Энергия будущего»  для стран латиноамериканского региона и выразил намерение лично возглавить делегацию страны на «ЭКСПО-2017» в Астане. 

 

 

 

Ключевые слова: МИД РК, EXPO-2017, Внешняя политика Казахстана,
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