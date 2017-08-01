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Дом юношества открыли в Актау

Дом юношества открыли в Актау
13 Августа 2017 08:42 176

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау состоялась торжественная церемония открытия Дома юношества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемонию приурочили к празднованию Дня строителя. Возведение объекта началось в феврале прошлого года, в целом понадобилось полтора года.


Дом юношества открыли в Актау

«Дом юношества» состоит из двух пятиэтажных зданий - жилой части из 25 однокомнатных квартир и общежития на 120 мест, а также целого ряда объектов (котельная, контрольно-пропускной пункт (КПП), трансформаторная подстанция, автостоянки для персонала и для посетителей, площадка для мусорных контейнеров, беседка и мини-футбольное поле. Все проезды и разворотные площадки имеют асфальтовое покрытие, а пешеходные дорожки покрыты тротуарной плиткой», - отметили подрядчики. 

Дом юношества будет функционировать как самостоятельное юридическое лицо. Он станет местом для прохождения социальной адаптации воспитанников детской деревни и выпускников детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 16 до 23 лет. Исключением станут лица с психоневрологическими заболеваниями.
 

Дом юношества открыли в Актау


Дом юношества открыли в Актау


Дом юношества открыли в Актау


Дом юношества открыли в Актау 


Дом юношества открыли в Актау 

Ключевые слова: Мангистауская область, Строительство,
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