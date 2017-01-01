Дом культуры Усть-Каменогорска продают за пять млн долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший Центральный дом культуры областного центра ЦДК «Ульба» продают с молотка за пять млн долларов, пишет YK-news.kz.

Лот включает в себя не только участок в центре города и четырехэтажное здание площадью почти восемь тысяч квадратных метров, но и мебель, технику и даже сценические костюмы. ЦДК «Ульба» попал в список объектов для приватизации как непрофильный актив АО «УМЗ». Недавно на электронной торговой площадке gosreestr.kz появилось объявление о продаже действующего дома культуры.

В тексте объявления сказано, что заявки от потенциальных покупателей принимаются до 13 января. Стартовая цена лота составляет больше 1,7 миллиарда тенге. Планируется провести торги на понижение цены, то есть стоимость будет снижаться на установленный коэффициент каждые несколько минут, пока один из участников торгов не согласится купить объект. Минимальная стоимость, по которой ЦДК могут продать, установлена на отметке 1,3 миллиарда тенге.

Добавим, что за эту цену покупатель получит участок на улице Протозанова площадью почти два гектара и само здание 1962 года постройки. В доме культуры сейчас располагается кинотеатр, кафе, детские игровые площадки, бильярд. Новый владелец получит все внутреннее убранство, мебель, технику и оборудование ЦДК, включая диваны, занавески, игровые автоматы и даже ростовых кукол и шесть цыганских костюмов.

Фото: Виктор Абакумов