Дом дружбы построят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау построят Дом дружбы, сообщил на заключительной в этом году сессии Ассамблеи народа Казахстана Атырауской области глава региона Нурлан Ногаев.

«В настоящее время готовится эскиз здания. Я прошу всех активизироваться и внести предложения о том, что должно быть в этом здании. Оно должно быть местом сбора, обсуждения своих насущных дел, планов мероприятий, которые мы должны все вместе проводить. Это будет современное здание со всеми необходимыми кабинетами для этнокультурных объединений, хореографическими залами, мастерскими, лингафонными кабинетами для изучения языков, обеспеченными необходимым оборудованием. Если считаете, что еще нужно что-то добавить, то, пожалуйста, мы ждем ваших предложений. С учетом всех внесенных предложений начнется разработка проектно-сметной документации», - рассказал Нурлан Ногаев.

Всего в Атырауской области работают 17 этнокультурных объединений.