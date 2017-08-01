Доля молодежи среди работающих казахстанцев сокращается

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Численность экономически активных молодых казахстанцев достигла минимума за последние 14 лет, сообщает ranking.kz.

По итогам второго квартала 2017 года всего в Казахстане насчитывается 2,1 млн человек экономически активного населения возраста от 15 до 28 лет. В первом квартале численность рабочей молодежной силы была на уровне 2 млн человек. Это самые низкие показатели численности трудоспособного молодого населения в Казахстане за последние 14 лет.

По сравнению со вторым кварталом 2016 года число таких казахстанцев уменьшилось на 6,9%. Доля молодых в численности рабочей силы упала до 23,6% с 25,5%. Но сама численность экономически активного населения в Казахстане увеличивается, хотя и достаточно низкими темпами. За год объем рабочей силы вырос на 0,5%, или на 48 тыс. человек. Особенно активно молодых кадров лишается рынок наемного труда - за год число наемных работников возраста 15-28 лет уменьшилось на 9,1%, или на 153,5 тыс. человек.

Дефицит молодых кадров частично закрывается более возрастной категорией - в последние 5 лет численность наемных работников возраста 55+ выросла на 19,5%. Экономически активные молодые люди более охотно уходят в самостоятельную занятость, за год число работающих на себя казахстанцев соответствующего возраста увеличилось 1,1%, или на 5,2 тыс. человек.

Напомним, что у молодых казахстанцев с этого года открываются возможности для качественного усиления своих профессиональных навыков.

С этого года в Казахстане стартует проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех» в рамках реализации плана Модернизации 3.0. Основные бенефициары программы - безработная и самозанятая молодежь. В рамках проекта определено 160 приоритетных технических, технологических и сельскохозяйственных специальностей. Кроме того, также в программе для самозанятых предусмотрены краткосрочные курсы от 1 до 6 месяцев по обучению навыкам цифровой грамотности, английского языка и основам предпринимательства.