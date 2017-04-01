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Доказано превращение Северного Ледовитого океана в Атлантический

Доказано превращение Северного Ледовитого океана в Атлантический
7 Апреля 2017 03:18 295

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Ученые из США, России, Канады, Польши, Германии и Норвегии показали, что с течением времени Северный Ледовитый океан станет похожим на Атлантический. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science, передает Лента.ру.

Специалисты заметили, что вертикальное перемешивание воды в Евразийском бассейне Северного Ледовитого океана с течением времени все больше напоминает процессы, происходящие в свободных ото льда частях Атлантики.

Этому способствуют, как отмечают авторы, рекордно высокие темпы снижения площади ледяного покрова в летнее время в Северном Ледовитом океане, например, в конце лета 2011 года почти вся восточная часть Евразийского бассейна была свободна ото льда.

Ученые полагают, что в этом регионе развивается состояние так называемой ослабленной стратификации, когда меньшая толщина льда способствует большему перемешиванию воды. К подобным выводам авторы пришли, отследив происходящие в двух океанах изменения. В этом ученым помогли спутниковые данные, собранные в 2013-2015 года и позволяющие оценить толщину льда, а также системы буев, разбросанных по Арктике.

Авторы полагают, что изменения, происходящие в Северном Ледовитом океане, не могут не оказать влияния на экосистему региона.

 

 

Ключевые слова: Экология,
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