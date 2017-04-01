Доходы в турбизнесе выросли на 40% в 2016 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2016 году доходы в туристской отрасли Казахстана выросли на 40%, сообщает finprom.kz.

Совокупный объем доходов от реализации турпродуктов и услуг в 2016 году составил 39,5 миллиарда тенге. Это на 40% больше суммы выручки за 2015 год. Также более чем в 2 раза выросли расходы, но сумма заработанных доходов от основной деятельности все равно превышает сумму затрат.

Отметим, что в течение двух лет доходы туррынка сокращались: в 2014 году поступление выручки уменьшилось на 21%, в 2015 году падение замедлилось до минус 4%.

Основной точкой роста и восстановления доходности национального туристского рынка становится внутренний туризм. В январе-декабре прошлого года количество казахстанских туристов, выехавших на отдых за рубеж, сократилось на 1,5 миллиона человек до 9,8 миллиона, по сравнению с 2015 годом. При этом за год увеличилось на 441 тысячу (4,6 миллиона) казахстанцев, сделавших выбор в пользу отечественных курортов. Также иностранных туристов было обслужено на 79 тысяч человек больше - всего 6,5 миллиона человек.

Отпускные предпочтения казахстанцев изменяются под воздействием падения собственных доходов с одной стороны и роста цен на выездной отдых с другой.

В 2016 году реальные денежные доходы населения Казахстана сократились на 4,5%. Впервые за последние 6 лет покупательная способность зарплат и иных доходов жителей РК показала падение.

Резко выросли цены на авиабилеты, проживание в отелях, турпакеты и визы в другие страны - на этом фоне отдыхать на родине стало ощутимо дешевле.

Развитие внутреннего туризма - одна из задач по переходу Казахстана к несырьевой экономике. Согласно Концепции развития туротрасли к 2020 году правительство надеется повысить количество туристских прибытий (как внутренних, так и иностранных посетителей, прибывающих с ночевкой) до 8,19 миллиона; количество ночевок туристов до 32,74 миллиона, среднюю продолжительность пребывания туриста до 4,0 ночевок на одно прибытие; заполняемость мест размещения до 45,0%, а занятость в сфере туризма до 269,9 тысячи.