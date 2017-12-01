Договор о демаркации границы подписали президенты Казахстана и Кыргызстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписали договор о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы, передает корреспондент МИА «Казинформ» из Акорды.

«Между двумя государствами создана солидная договорная база, составляющая более 150 документов. Сегодня подписаны важнейшие двусторонние соглашения, направленные на дальнейшее углубление казахстанско-кыргызского сотрудничества. Это договор о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы, а также соглашение о режиме государственной границы. Мы приняли совместное заявление», - сказал Нурсултан Назарбаев журналистам во время совместного заявления глав государств.

Президент отметил, что вопросы о демаркации и режима госграницы не решались долгие годы. «Это именно принцип доверия: не будет порядка на границе - не будет порядка между государствами. Я благодарен, что Сооронбай Шарипович взялся за этот вопрос, и мы смогли сегодня его подписать. Подписание данных документов завершает межгосударственное правовое оформление наших границ по всей его длине и является ярким примером плодотворного конструктивного сотрудничества и доверия», - отметил Глава государства.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что «нет таких вопросов, по которым Казахстан и Кыргызстан не смогли бы найти взаимоприемлемое решение». Как сообщил Президент, особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам двухсторонней экономической повестки дня.









«С момента нашей первой встречи с Президентом Кыргызской Республики в Минске прошло не так много времени. Вместе с тем за этот период проделана важная работа по выполнению подписанной между нашими правительствами Дорожной карты по взаимодействию в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного, ветеринарного налогового и таможенного контроля. Сейчас все нормализуется», - сообщил Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заявления по итогам переговоров с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Глава государства напомнил, что со стороны Казахстана эти меры приняты для того, чтобы соответствовать принятым страной договорам в рамках ЕАЭС. «В результате ситуация на нашей границе нормализовалась, на пунктах пропуска отсутствует скопление транспорта. Дорожная карта состоит из оперативных краткосрочных, но и системных мер, которые требуют определенного времени для полного решения», - отметил Президент РК.

В этой связи, подчеркнул Нурсултан Назарбаев, правительствам двух стран поручено обеспечить качественную последовательную реализацию каждого пункта этого документа.







Между тем, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назвал подписанные документы историческими. «Убежден, что это будет способствовать тому, что граница между Кыргызстаном и Казахстаном будут воротами доверия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Вместе с тем, мы должны стремиться, чтобы граница между нами была лишь формальностью и наши народы могли беспрепятственно ее пересекать, как это было раньше. Мы поистине братские народы. Нет роднее и ближе народов, чем кыргызы и казахи», - заключил он.

Напомним, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков по приглашению Нурсултана Назарбаева находится в Астану с официальным визитом.