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Договор о демаркации границы подписали президенты Казахстана и Кыргызстана

25 Декабря 2017 18:37 621
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Договор о демаркации границы подписали президенты Казахстана и Кыргызстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписали договор о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы, передает корреспондент МИА «Казинформ» из Акорды.

«Между двумя государствами создана солидная договорная база, составляющая более 150 документов. Сегодня подписаны важнейшие двусторонние соглашения, направленные на дальнейшее углубление казахстанско-кыргызского сотрудничества. Это договор о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы, а также соглашение о режиме государственной границы. Мы приняли совместное заявление», - сказал Нурсултан Назарбаев журналистам во время совместного заявления глав государств.

Президент отметил, что вопросы о демаркации и режима госграницы не решались долгие годы. «Это именно принцип доверия: не будет порядка на границе - не будет порядка между государствами. Я благодарен, что Сооронбай Шарипович взялся за этот вопрос, и мы смогли сегодня его подписать. Подписание данных документов завершает межгосударственное правовое оформление наших границ по всей его длине и является ярким примером плодотворного конструктивного сотрудничества и доверия», - отметил Глава государства.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что «нет таких вопросов, по которым Казахстан и Кыргызстан не смогли бы найти взаимоприемлемое решение». Как сообщил Президент, особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам двухсторонней экономической повестки дня.


Договор о демаркации границы подписали президенты Казахстана и Кыргызстана

«С момента нашей первой встречи с Президентом Кыргызской Республики в Минске прошло не так много времени. Вместе с тем за этот период проделана важная работа по выполнению подписанной между нашими правительствами Дорожной карты по взаимодействию в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного, ветеринарного налогового и таможенного контроля. Сейчас все нормализуется», - сообщил Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заявления по итогам переговоров с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Глава государства напомнил, что со стороны Казахстана эти меры приняты для того, чтобы соответствовать принятым страной договорам в рамках ЕАЭС. «В результате ситуация на нашей границе нормализовалась, на пунктах пропуска отсутствует скопление транспорта. Дорожная карта состоит из оперативных краткосрочных, но и системных мер, которые требуют определенного времени для полного решения», - отметил Президент РК.

В этой связи, подчеркнул Нурсултан Назарбаев, правительствам двух стран поручено обеспечить качественную последовательную реализацию каждого пункта этого документа.


Договор о демаркации границы подписали президенты Казахстана и Кыргызстана 

Между тем, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назвал подписанные документы историческими. «Убежден, что это будет способствовать тому, что граница между Кыргызстаном и Казахстаном будут воротами доверия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Вместе с тем, мы должны стремиться, чтобы граница между нами была лишь формальностью и наши народы могли беспрепятственно ее пересекать, как это было раньше. Мы поистине братские народы. Нет роднее и ближе народов, чем кыргызы и казахи», - заключил он.

Напомним, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков по приглашению Нурсултана Назарбаева находится в Астану с официальным визитом.

 

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Ключевые слова: Кыргызстан, Президент Казахстана,
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Автор:

Дамир Байманов

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