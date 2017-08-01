Добычу угля увеличили в Карагандинском угольном бассейне

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По уровню добычи угля Карагандинская область приближается к объемам, которые были зафиксированы в постсоветский период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году планируется в регионе добыть 36 миллионов тонн угля. Это больше на 21 процент по сравнению с прошлым годом. Данный показатель приближается к объемам добычи угля постсоветских времен. В 1991 году было добыто 45 миллионов тонн», - сообщил руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области Галымжан Жумасултанов.





В частности, за счет завершения вскрышных работ открытым способом угольный департамент АО «АрселорМиттал Темиртау» планирует увеличить план добычи в 2017 году на 8,9 процентов. Всего в 2017 году планируется добыть 11 миллионов тонн угля.



«Корпорация «Казахмыс» на разрезе «Куу-Чекинский» и разрезе «Молодежный» в этом году планирует добыть 8 миллионов 700 тысяч тонн угля. Рост составит 9,5 процентов», - сказал Галымжан Жумасултанов.



В 4,3 раза увеличит добычу угля и новое угледобывающее предприятие ТОО «Шубарколь Премиум», которое было запущено в январе 2016 года.



«Это предприятие с проектной мощностью 7 миллионов 500 тысяч тонн в год планирует в этом году добыть 2 миллиона 300 тысяч тонн угля. Это в 4,3 раза больше, чем в 2016 году, когда была добыта 541 тысяча тонн», - сообщил Галымжан Жумасултанов.



Впервые на одной из шахт группы компаний «Гефест» начата добыча угля на участке открытых работ, возобновлено производство коксового концентрата на обогатительной фабрике.