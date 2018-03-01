До сих пор помню вкус курта, которым нас угощали апашки - Орбани Магомадов

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В этом году исполнилось 74 года депортации кавказского народа в Центральную Азию и Казахстан. В День благодарности очевидец из Алматинской области поделился воспоминаниями о событиях, трагической страницей вошедших в историю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

78-летнему герою нашего повествования Орбани Магомадову в то время было всего 4 года. Но в детскую память на всю жизнь врезались обрывки тех страшных событий - стук в дверь посреди ночи, грубые окрики солдат, слезы на глазах матери, собачий лай, морозный хруст снега под ногами и долгая дорога, уходящая казалось в бесконечность.

«Родился я в 1940 году, в небольшом селении Ачхоймартанского района, в 25 километрах от Грозного. Везли нас в Казахстан эшелонами. Ехали целую неделю, - рассказывает дрожащим голосом убеленный сединой аксакал. - По дороге останавливались только на крупных станциях. Помню, было очень холодно в вагонах. Грелись, как могли. Отец с матерью, хоть и сами мерзли, но нас укутывали, чем могли. По пути через суровые заснеженные степи некоторые не выдерживали. Еще один момент до сих пор стоит перед глазами, когда маленькие дети умирали, поезд останавливался посреди степи, и солдаты выбрасывали их тела из вагонов. Матери старались их быстро подобрать, и, укутав в одежду, убаюкивали как живых, чтобы потом по-человечески захоронить. Мама закрывала мне глаза, чтобы я не видел этих ужасов. Но разве такое скроешь».

По приезду семью Магомадовых определили ненадолго на станцию Лепсы. А затем, в отдаленное село Жагатал Алакольского района. Добирались туда на санях, запряженных двумя быками в течение 5-6 дней. Об отдельном жилье даже мечтать не приходилось. Около 10 семей, прибывших в селение, разместили по домам местных жителей. Да и домами их назвать было сложно - скорее землянки.

«Так шло время. Прошел год. Наступила новая зима. Почему-то мне всегда казалось, что в то время зимы были более суровыми, нежели сейчас. Бураны стояли неделями. Конечно, я тогда был еще маленький, и для меня все было в диковинку. Но одно я понял с малых лет - казахский народ очень миролюбивый и добрый. Казахи, несмотря на свои собственные трудности, делились пищей, кровом, одеждой. Мы с детьми вместе играли. Не было богатых, но жили в достатке - хлеба, мяса и молока было вдоволь. Многие ведь держали скот. До сих пор помню вкус курта, которым нас угощали апашки. Так и выжили, благодаря доброте и радушию казахского народа», - продолжает свой рассказ Орбани ага.

Уже на следующий год начали обрабатывать огород. Семья постепенно встала на ноги. Отец Махмуд, хоть и был инвалидом по зрению, работал дни и ночи напролет, чтобы прокормить семью.

«Помню, как кукурузу мололи вручную. Мы хоть и маленькие были, но помогали старшим собирать початки. Варили кашу из тыквы», - вспоминает наш собеседник.

Орбани рано потерял мать. Часто, когда ему было 8-9 лет, она пешком ходила на базар в соседний аул, чтобы продать мелкие пожитки и купить на вырученные деньги продукты. В один из таких дней, попав в лютый буран, женщина замерзла в степи.

Впоследствии он узнал, что на Кавказе оставались родственники-нагашы со стороны матери. Но, к сожалению, судьба так и не дала возможности свидеться с ними.

В 29 лет он создал семью. Супруга Зара родила четверых дочерей. Но судьба-злодейка и здесь сыграла свою злую шутку - в 32 года тяжелая болезнь одолела спутницу жизни Орбани.

«Дочерей я сам вырастил, со временем выдал замуж. Все они, слава Аллаху, нашли свое предназначение в жизни. Сейчас проживают здесь, в благодатном крае Жетысу, ставшем для нас Родиной. Я работал всю жизнь. Пас овец, коров, трудился на полях поливщиком», - рассказал глава семейства.

Переживший немало потрясений в жизни, Орбани Магомадов, тем не менее, счастлив, что его дети и внуки сегодня проживают в такой мирной, благополучной и многонациональной стране как Казахстан.

«Что я могу сказать - главное, чтобы не было войны, как бы это банально не звучало. Пусть и впредь над нами светит яркое и мирное солнце, а дети не знают, что такое слезы и печаль», - сказал напоследок аксакал и прочитал суру из священного Корана, посвятив ее благополучию всего народа независимого Казахстана.