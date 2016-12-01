До 2021 года продлен мораторий на отдельные нормы Земельного кодекса в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан».

Подписанный документ предусматривает продление моратория на поправки в Земельный кодекс, касающиеся продажи и аренды сельхозземель иностранцам до 2021 года.

Нормы, попадающие под мораторий, касаются предоставления иностранцам, лицам без гражданства, а также юридическим лицам, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц составляет более чем 50%, права временного землепользования на земли сельхозназначения. А также предоставления физическим и юридическим лицам права частной собственности на земельные участки сельхозназначения, находящиеся в государственной собственности.

Закон Республики Казахстан

О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан»

Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 30 июня 2016 года «О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 10, ст. 79) следующие изменения:

1) в абзаце первом статьи 1 слова «2016 года» заменить словами «2021 года»;

2) в статье 2 цифры «2016» заменить цифрами «2021».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 23 декабря 2016 года

№ 32-VI ЗРК