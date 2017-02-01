До 1 марта утвердят перечень объектов приватизации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил до марта утвердить окончательный перечень объектов подлежащих приватизации до 2018 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По приватизации, мы не раз обсуждали этот вопрос, вчера Президент обратил на него особое внимание. Правительству поручено ускорить и завершить приватизацию предприятий до конца 2018 года. Министерству национальной экономики необходимо до 1 марта текущего года внести проект решения Правительства по утверждению конкретного перечня объектов, подлежащих приватизации до 2018 года, соответствующую работу, в принципе, мы уже начали», - сказал Бакытжан Сагинтаев

Глава Правительства подчеркнул, что большинство объектов должно быть реализовано в этом году.

«Минфину надо мониторить ежемесячный график реализации, любое опоздание от графика будет наказываться. То есть бюрократию надо будет снять. Кроме того Главой государства поручено подготовить исчерпывающий перечень объектов, которые останутся в государственной собственности и квазигосударственном секторе. Тимур Муратович, эта работа также за вами»,- отметил Бакытжан Сагинтаев, обращаясь к главе МНЭ.

Премьер поручил завершить эту работу до 1 марта.

«В принципе, мы на двух совещаниях обговаривали, какие сектора, какие направления, какие объекты должны за нами оставаться. Теперь это нужно оформить соответствующим образом и внести наше видение в Администрацию Президента», - заключил Бакытжан Сагинтаев.