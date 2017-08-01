Дню спорта посвятили велопробег в Алматы 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Еженедельный воскресный велопробег от «Спорттык Алматы» в этот раз был посвящен Дню спорта и собрал около 400 человек, сообщают организаторы.

Жители и гости города проехали 9 км от БЦ «Нурлы Тау» до парка Первого Президента РК.







Перед стартом участники получили специальные номерки для розыгрыша ценных призов в лотерее. На финише по обычаю разыгрывались множество подарков, в том числе и велосипед, который был самым дорогим среди них. Его обладателем стал 14-летний юноша по имени Абдугани, принимавший участие во второй раз.







"Меня сюда привел мой папа. Он уже несколько раз участвовал. Я тоже решил попробовать и мне очень понравилось. Спасибо за подарок. Неожиданно, конечно. Буду теперь на нем кататься", - сказал Абдугани Серик.

Кроме того, на сцене участники танцевали флэшмоб, зарядились полной энергией и выигрывали билеты на ЭКСПО, а также футболки от «Спорттык Алматы».







Отметим, что данный велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы» стал 15-ым из 21 запланированных в этом году. Программа направлена на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризации активного спортивного отдыха.

















Добавим, что «День спорта» в Казахстане ежегодно отмечается третье воскресенье августа. Но, в связи с проведением профессиональной велогонки для любителей «Tour of World Class Almaty», 20 августа велопробега не будет.