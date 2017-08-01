Дню Конституции посвятят праздничный концерт в «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Конституции, 26 августа, в Камерном зале «Астана Опера» пройдет праздничный концерт «Наша песнь тебе, Казахстан!» из цикла «Творчество молодых». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В концерте примет участие молодое поколение талантливых солистов-стажеров, пополнивших оперную труппу театра - лауреаты международных конкурсов Назым Сагинтай (сопрано), Малика Минизини (меццо-сопрано), Чингиз Расылхан (бас). На сцену Камерного зала также выйдут лауреаты международных конкурсов Айгерим Аманжолова (сопрано), Алмат Избамбетов (тенор), Азат Малик, Алтынбек Абильда (баритон). К ним присоединятся яркие инструменталисты, также участники и победители многих международных конкурсов - флейтистка Жибек Сапаргалиева и ансамбль скрипачей Dolce, партия фортепиано - Раушан Бескембирова.



Вниманию слушателей будут предложены вокальные и инструментальные произведения казахстанских композиторов. Прозвучат любимые слушателями народные песни, романсы, известные арии и дуэты из опер А. Жубанова, М. Тулебаева, Е. Рахмадиева, С. Мухамеджанова и др.



«Мы отмечаем один из самых главных праздников нашей республики - День Конституции. Молодое поколение казахстанских артистов, работающих в жанре классической музыки, подготовили для жителей и гостей столицы незабываемый вечер. Назым Сагинтай исполнит знаменитую арию Сары из оперы «Біржан-Сара» и песню «Бақыт вальсі» М. Тулебаева. Малика Минизини представит народную песню «Дудар-ай» и вокальное произведение «Туған жер» А. Абдинурова, а Чингиз Расылхан - романс «Аяулы мекенім» К. Кумисбекова. От имени всех участников хочу поздравить казахстанцев с этим знаменательным днем и пожелать каждой семье мирного неба над головой, крепкого здоровья, достатка и благополучия, чтобы у вас в душе всегда звучала прекрасная музыка», - сказала лауреат международных конкурсов Раушан Бескембирова.