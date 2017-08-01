Дни Северо-Казахстанской области пройдут 21-31 августа в Астане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Дни культуры Северо-Казахстанской области в Астане пройдут с 21 по 31 августа, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественное открытие состоится 24 августа на городской площади Астаны.

С 21 по 31 августа в национально-культурном комплексе «Этноаул» будет работать выставка-ярмарка художников и мастеров-ремесленников Северного Казахстана.

Также в рамках Дней СКО 24 августа в национальном архиве РК откроется выставка редких и уникальных материалов «Новые вехи истории Казахстана». Работать она будет до 26 августа.

25 августа пройдет несколько мероприятий. У Байтерека состоится праздничный концерт с участием лучших артистов области. В государственном академическом русском драматическом театре им. М.Горького пройдут гастроли североказахстанского драмтеатра им. Н.Погодина. Артисты покажут спектакль «Ночь перед Рождеством».

Казахский музыкально-драматический театр им. С.Муканова в академическом казахском театре им. К.Куанышбаева поставит комедию «Ревизор».

С 24 по 25 августа Северо-Казахстанский театр кукол специально для маленьких зрителей привезет сказку Бийке Кулунчаковой и Евгения Пермякова «Белая дочь степей». Постановка пройдет в театре кукол Астаны.

26 августа в национально-культурном комплексе «Этноаул» выступят оркестр казахских народных инструментов «Сегыз серы» и лучшие вокальные группы региона.

27 августа в амфитеатре на территории выставки ЭКСПО-2017 состоится гала-концерт «Кызылжар ели - Жемчужина Казахстана» с участием артистов области и известных отечественных групп «Ринго» и «Аюми».