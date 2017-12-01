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Дни отдыха перенесут в Казахстане в 2018 году - постановление

25 Декабря 2017 13:58 1531
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Дни отдыха перенесут в Казахстане в 2018 году - постановление

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Казахстана в соответствии с Трудовым кодексом и в целях рационального использования рабочего времени перенесены дни отдыха в 2018 году, выпавшие на субботу.

Об этом сообщает primeminister.kz.

Дни отдыха перенесены:

с субботы 3 марта на пятницу 9 марта;

с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;

с субботы 5 мая на вторник 8 мая;

с субботы 25 августа на пятницу 31 августа;

с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря 2018 года.

Справочно: Согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней Правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.

 

 

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Ключевые слова: Правительство РК, Дата,
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