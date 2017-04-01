Дни культуры Кызылординской области пройдут в Азербайджане

БАКУ.КАЗИНФОРМ - В преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном с 12 по 15 апреля в городах Азербайджана - Баку и Шеки - пройдут Дни культуры Кызылординской области.

Мероприятие проводится акиматом Кызылординской области при поддержке Посольства РК в АР, Министерства культуры и туризма АР и международной организации ТЮРКСОЙ.



Накануне открытия Дней культуры посол РК в АР Бейбит Исабаев встретился с руководством делегации Кызылординской области, Генеральным секретарем международной организации ТЮРКСОЙ Дюсеном Касеиновым и членами Клуба друзей Казахстана.

"Поводом для нашей встречи послужили Дни культуры Кызылординской области Казахстана. В ходе недавнего официального визита Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева в Азербайджанскую Республику прошли очень плодотворные, результативные переговоры на высшем уровне, были достигнуты большие договоренности, подписан ряд соглашений в области экономики, транзита, транспорта, взаимной торговли, а также в сферах культуры, образования и т.д.", - сказал посол Бейбит Исабаев.

Также посол рассказал о договоренностях на высшем уровне о регулярном проведении в Казахстане и Азербайджане дней и декады культур двух государств. В свою очередь, руководители делегаций рассказали о ходе подготовки к Дням культуры Кызылординской области и обсудили программу, которую артисты привезли для азербайджанского зрителя.

Кроме того, посол Б.Исабаев поздравил Д.Касеинова с 70-летним юбилеем, отметив, что он является большой личностью, внесшей огромный вклад в развитие тюркской культуры.

В завершение встречи президент Всемирного конгресса тюркских народов, почетный член Клуба друзей Казахстана профессор Яхья Алиев вручил Генсеку ТЮРКСОЙ памятную медаль за службу тюркскому народу.



