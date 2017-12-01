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Дни казахской культуры пройдут в Тюмени
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дни казахской культуры пройдут 22 декабря в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального комитета по делам национальностей.
Мероприятия приурочены к 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном, а также 10-летию со дня образования национально-культурной автономии казахов в Тюменской области.
Гостей праздника, который пройдет во Дворце культуры "Торфяник", ждет насыщенная культурная программа.
На улице будет установлена юрта-музей, рассказывающая о традиционном быте кочевников. Желающие смогут прокатиться на лошади, принять участие в народных казахских играх. В творческой мастерской научат изготовлению войлочных кукол, игре на домбре и кобызе.
В концерте примут участие творческие коллективы и исполнители Тюменской области и Казахстана.
"Мы хотим ближе познакомить всех гостей праздника с богатым культурным наследием казахского народа, глубокими нравственными ценностями, историей кочевой цивилизации. Поддержать добрые традиции дружбы, добрососедства и взаимного уважения, которые связывают народы России и Казахстана", - рассказал президент национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.
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