Дни казахской культуры пройдут в Тюмени

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дни казахской культуры пройдут 22 декабря в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального комитета по делам национальностей.

Мероприятия приурочены к 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном, а также 10-летию со дня образования национально-культурной автономии казахов в Тюменской области.

Гостей праздника, который пройдет во Дворце культуры "Торфяник", ждет насыщенная культурная программа.

На улице будет установлена юрта-музей, рассказывающая о традиционном быте кочевников. Желающие смогут прокатиться на лошади, принять участие в народных казахских играх. В творческой мастерской научат изготовлению войлочных кукол, игре на домбре и кобызе.

В концерте примут участие творческие коллективы и исполнители Тюменской области и Казахстана.

"Мы хотим ближе познакомить всех гостей праздника с богатым культурным наследием казахского народа, глубокими нравственными ценностями, историей кочевой цивилизации. Поддержать добрые традиции дружбы, добрососедства и взаимного уважения, которые связывают народы России и Казахстана", - рассказал президент национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.