Дмитрий Рейхерд выиграл бронзу на Этапе Кубка мира
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На Этапе Кубка мира по фристайлу-могулу, проходящем в японском Тазавако, отличился казахстанец Дмитрий Рейхерд, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Казахстанец, которого на Зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане постигла неудача, в связи с чем он там занял только 8 место, сумел реабилитироваться на первом после Игр Этапе Кубка мира.
По итогам квалификации индивидуальных соревнований Рейхерд был вторым с показателем 83,24 балла. По итогам финала-1 казахстанец оказался 3-м с 85,18 баллами, что позволило ему пройти в главный финал.
Здесь за прохождение бугристой трассы и прыжки, а также с учетом затраченного на проезд времени Дмитрий Рейхерд удостоился 87,26 баллов. Однако, его соперники в это утро показали еще более высокие результаты. Японец Хоришима, проваливший Олимпиаду, удостоился 91,03 баллов. Олимпийский чемпион канадец Майкл Кинсбери на удивление оказался только вторым - у него 89,27 баллов.
В женской части соревнований бронзовый призер Олимпиады казахстанка Юлия Галышева не сумела пройти в решающий финал. По итогам финала-1 от заветного 6 места, дающего право бороться за награды, ее отделили 0,05 балла. Завтра в Тазавако пройдут соревнования в параллельном могуле.
Фото Reuters
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