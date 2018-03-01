Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -20 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.20 EUR 396.85
RUB 5.67 CNY 50.80
Скачать

Дмитрий Рейхерд выиграл бронзу на Этапе Кубка мира

3 Марта 2018 11:58 1367
Поделиться:
Дмитрий Рейхерд выиграл бронзу на Этапе Кубка мира

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На Этапе Кубка мира по фристайлу-могулу, проходящем в японском Тазавако, отличился казахстанец Дмитрий Рейхерд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанец, которого на Зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане постигла неудача, в связи с чем он там занял только 8 место, сумел реабилитироваться на первом после Игр Этапе Кубка мира.

По итогам квалификации индивидуальных соревнований Рейхерд был вторым с показателем 83,24 балла. По итогам финала-1 казахстанец оказался 3-м с 85,18 баллами, что позволило ему пройти в главный финал.

Здесь за прохождение бугристой трассы и прыжки, а также с учетом затраченного на проезд времени  Дмитрий Рейхерд удостоился 87,26 баллов. Однако, его соперники в это утро показали еще более высокие результаты. Японец Хоришима, проваливший Олимпиаду, удостоился 91,03 баллов. Олимпийский чемпион канадец Майкл Кинсбери на удивление оказался только вторым - у него 89,27 баллов.

В женской части соревнований бронзовый призер Олимпиады казахстанка Юлия Галышева не сумела пройти в решающий финал. По итогам финала-1 от заветного 6 места, дающего право бороться за награды, ее отделили 0,05 балла. Завтра в Тазавако пройдут соревнования в параллельном могуле.


Фото Reuters

Telegram-канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:

Автор:

Альберт Ахметов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив