Дмитрий Рейхерд выиграл «бронзу» Этапа Кубка мира в параллельном могуле

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Дмитрий Рейхерд на Этапе Кубка мира в японском Тазавако выиграл «бронзу» в дисциплине параллельный могул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Благодаря рейтингу Дмитрию Рейхерду на пути к полуфиналу попадались такие соперники, которых он превосходит по классу и мастерству на две головы. В 1/8 финала со счетом 23:12 Рейхерд был сильнее американца Эмерсона Смита, в четвертьфинале казахстанец без труда одолел норвежца Тевье Андерсона (24:11). Однако в полуфинале казахстанцу пришлось встретиться с хозяином трассы японцем Икумой Хоришима, который делает такие же по сложности прыжки, как Рейхерд и олимпийский чемпион канадец Майкл Кинсбери. Как итог, Рейхерд уступил японцу со счетом 16:19 и отправился в заезд за «бронзу». Здесь он без проблем разобрался с Бенжамином Каве из Франции (29:6). В финале встретились Хоришима и Кинсбери, в очной дуэли сильнее оказался японец (21:14).

Дмитрий Рейхерд продолжает удерживать второе место в общем зачете Кубка мира 2017/18 по фристайлу и в своей дисциплине могул.

В женской части соревнований бронзовый призер Олимпиады казахстанка Юлия Галышева не сумела в четвертьфинале обыграть хозяйку трассы японку Хинако Томитаку (15:20), поэтому в борьбе за награды на этом этапе не участвовала.

Соревнования в параллельном могуле проводятся по схеме на выбывание. Заезды проводятся, начиная с 1/32 финала, далее следует 1/16, 1/8, ¼, полуфинал. Победители полуфиналов соревнуются в финале за 1-2 места, проигравшие - за «бронзу» и 4 место. Система судейства в неолимпийском виде - параллельном могуле, несколько отличается от системы, принятой в индивидуальном могуле. Заезды судятся либо 5 либо 7 судьями. При этом в случае системы с 5 судьями - 1 судья оценивает прыжки, 1 судья оценивает скорость, 2 - оценивают повороты и 1 судья оценивает заезд в целом. В случае с 7 судьями - 2 оценивают прыжки, 1 судья оценивает скорость и 4 - оценивают повороты. Каждый выставляет голоса (от 0 до 5), сравнивая проезды двух спортсменов. Побеждает спортсмен, получивший большинство голосов.