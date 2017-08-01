Дмитрий Медведев опубликовал снимки ночной Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев опубликовал в соцсетях фотографии ночной Астаны, передает МИА «Казинформ».

Астана ночью Публикация от Дмитрий Медведев (@damedvedev) Авг 13 2017 в 1:35 PDT

«Астана ночью», - подписал он фотографии.

За 10 часов публикация набрала более 49 тысяч лайков.

Напомним, Дмитрий Медведев прибыл в столицу Казахстана для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Как сообщалось ранее, председателя Правительства РФ принял Глава государства Нурсултан Назарбаев.