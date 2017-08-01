Дмитрий Медведев опубликовал снимки ночной Астаны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев опубликовал в соцсетях фотографии ночной Астаны, передает МИА «Казинформ».
«Астана ночью», - подписал он фотографии.
За 10 часов публикация набрала более 49 тысяч лайков.
Напомним, Дмитрий Медведев прибыл в столицу Казахстана для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.
Как сообщалось ранее, председателя Правительства РФ принял Глава государства Нурсултан Назарбаев.
Оставить комментарий