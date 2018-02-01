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Для опекунов детей-инвалидов введут бесплатный проезд в Астане

28 Февраля 2018 12:32 713
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Для опекунов детей-инвалидов введут бесплатный проезд в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Асет Исекешев ответил на жалобу матери детей-инвалидов, у которой ежедневно возникают конфликты с кондукторами в автобусах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Конфликты возникают из-за того, что проезд в автобусах Астаны для опекунов детей-инвалидов бесплатный только в присутствии ребёнка в возрасте до 7 лет.

«У нас каждый день конфликты с кондукторами, чуть ли не до драки доходит, они отнимают у нас синие книжки, требуют карточки по проезду. У меня двое детей-инвалидов, нет личного транспорта, каждый день езжу на автобусах. Один проезд 90 тенге. Я должна с собой ребёнка таскать, чтобы проехать бесплатно?», - обратилась горожанка в ходе отчётной встречи акима с населением.

Начальник управления занятости Ермек Оспанов заверил, что проблема решается, финансирование заложено. Сейчас документы находятся в палате предпринимателей, так как решение задевает интересы малого и среднего бизнеса.

В свою очередь Асет Исекешев поручил ускорить принятие решения по обеспечению бесплатным проездом опекунов детей-инвалидов.

Фото: moiklin.ruм

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Ключевые слова: Астана, Транспорт,
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Автор:

Анеля Касымова

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