Для нацкомпаний разработают единые правила закупок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства поручил разработать единые правила закупок для компаний квазигосударственного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельно следует отметить закупки квазигосударственного сектора. В этом вопросе нет единой политики, закупки «Самрук-Казына» регулируются отдельным законом, у других - внутренними правилами. Но данный механизм требует кардинального пересмотра. В недельный срок должны быть выработаны общие подходы по единым правилам закупок для этих компаний с учетом прозрачности и доступности. Я почему говорю, что необходимо это быстро сделать - потому, что скоро закупки начнутся. Пока мы раскачаемся, пока мы рассмотрим все бумаги, правила, процесс пройдет, и мы останемся на следующий год. Поэтому эту работу надо очень оперативно проводить. И на основе данных подходов Министерству финансов до конца первого квартала разработать соответствующий законопроект», - сказал Сагинтаев.

Премьер подчеркнул, что закупки должны быть переведены на электронный формат на единой электронной площадке, которую необходимо использовать для максимального доступа к ней отечественных производителей.

Сагинтаев также поручил министерствам по инвестициям и развитию и финансов, совместно с НПП «Атамекен» и нацхолдингами создать единую IT-платформу по закупкам и производителям, объединив все базы данных, включая квазигосударственный сектор и недропользователей.

Глава Правительства также отметил, что компании квазигосударственного сектора оказывают сопротивление требованиям по увеличению казахстанского содержания, ссылаясь на вышестоящие организации, на свои внутренние правила.

Премьер-Министр подчеркнул, что вступление в ВТО не противоречит увеличению казахстанского содержания в закупках.