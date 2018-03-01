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Для нас это тяжелое потрясение - Канат Бозумбаев о задержании в Минэнерго

6 Марта 2018 11:44 5627
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Для нас это тяжелое потрясение - Канат Бозумбаев о задержании в Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Канат Бозумбаев высказался о задержании Гани Садибекова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«То, что были задержаны и арестованы вице-министр нашего министерства и директор департамента, - для нас это было тяжелым потрясением. Но на данном этапе любые вопросы должны освещать органы следствия и соответствующие адвокаты этих людей. Со своей стороны хочу сказать, что министерству ничего неизвестно, потому что материалы изъяты следственными органами», - сказал он журналистам после заседания Правительства РК.

Напомним, вице-министр энергетики РК Гани Садибеков был арестован на два месяца.

Ранее Нацбюро по противодействию коррупции заявляло о том, что Г.Садибеков в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Д. Дуанбек похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. В преступной схеме также якобы участвовал руководитель департамента Минэнерго Ж.Нурбеков и представители подрядчика С.Жумалинов и Б.Кадирберлин. 

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Ключевые слова: Правительство РК,
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Автор:

Анеля Касымова

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