﻿ Для монорельсового поезда в Астане запланировано 18 остановок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Скоро в Астане должна появиться монорельсовая дорога, которая будет связывать важные городские объекты с вокзалом «Нұрлы жол».

Запланировано, что поезд будет останавливаться на 18-ти остановках. Об этом журналистам рассказали во время пресс-тура по новому вокзальному комплексу, передает 24.kz.



В сутки «Нұрлы жол» может обслужить порядка 35-ти тысяч человек. Вокзал оборудован всем необходимым для пассажиров. На этажах есть комнаты отдыха, фудкорты, магазины, карты города. Развита инфраструктура для людей с особыми потребностями. Сейчас до вокзала можно добраться на девяти городских автобусах. Когда точно начнется строительство монорельсовой дороги, неизвестно.



Нурлан Аманжолов, заместитель директора вокзального комплекса «Нұрлы жол», отметил:



- Генеральный подрядчик уже выбран, это компания из Китая. Это проект города. Наша задача с ними проработать, как монорельс будет соединен с нашим вокзалом. Станция уходит в сторону, а между ними будет галерея, по которой люди смогут переходить.

фото train-photo.ru