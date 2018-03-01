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Для младших классов первой смены отменили занятия в Астане

6 Марта 2018 22:03 210
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Для младших классов первой смены отменили занятия в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды отменяются занятия младшеклассников завтра в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования города Астаны.

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«7 марта в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены отменяются. По второй смене информация будет предоставлена утром, исxодя из ситуации», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня также были отменены занятия из-за штормового ветра и гололеда для школьников и студентов первого и второго курсов. 

Фото: all4women.co.za

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Ключевые слова: Астана, Погода,
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