Для младших классов первой смены отменили занятия в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды отменяются занятия младшеклассников завтра в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования города Астаны.

«7 марта в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены отменяются. По второй смене информация будет предоставлена утром, исxодя из ситуации», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня также были отменены занятия из-за штормового ветра и гололеда для школьников и студентов первого и второго курсов.



Фото: all4women.co.za