Для экспертизы по делу мальчика из ЮКО могут привлечь международных экспертов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель исполнительного комитета фонда «Ана уйі» Анар Рахимбаева сообщила о том, что к экспертизе по делу мальчика из ЮКО могут привлечь зарубежных экспертов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу заявить, что являюсь официальным представителем мамы. Мы очень плотно работаем с представителем Генеральной прокуратуры. Наши действия: мама планирует в понедельник вылететь в Алматы. Она будет также размещена в одном из наших кризисных центров в Алматы. Все действия будут производиться под надзором прокуратуры. Решается вопрос проведения экспертизы с привлечением международных экспертов», - сказала она.



Также А. Рахимбаева рассказала о состоянии мамы мальчика из ЮКО на встрече с журналистами.



«Она сейчас окружена заботой, специалистами. В Доме мамы, где она находится, есть еще 14 таких же мам, ее окружили заботой и посильной помощью. Я с ней нахожусь уже три дня, общаюсь. Я хотела бы немножко рассказать о ней самой. Семья - этнические казахи, приехавшие из Узбекистана», - сообщила А. Рахимбаева.

По ее словам, мама мальчика - единственный кормилец в семье, вынуждена работать с 14 лет.

«Даже родив ребенка, оказавшись в трудной ситуации, решила поднимать ребенка сама. Так как ответственность лежит на ней, она оставила ребенка бабушке и поехала в город Алматы. Такая ситуация, наверное, во многих семьях в Казахстане, когда родители едут в другой город. Ребенок остается с родной бабушкой. Конечно, комментируя данную ситуацию, она в очень тяжелом состоянии, она в ужасе от сложившейся ситуации. Мама находится и будет находиться под защитой государства», - отметила Анар Рахимбаева.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что первоклассника школы №73 в селе Абай Сарыагашского района ЮКО неоднократно избивали и насиловали двое старшеклассников школы №74. Департамент внутренних дел ЮКО возбудил уголовное дело по статье 121 части 4 УК РК.

14 марта в Шымкент прилетела Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Загипа Балиева, чтобы лично встретиться с мальчиком из села Абай и сопроводить его в Астану для проведения комплексной экспертизы.

15 марта на экстренном совещании аким ЮКО Жансеит Туймебаев сообщил, что в отношении ряда ответственных лиц приняты меры.

16 марта общественница Аружан Саин обратилась к Генеральному прокурору РК с просьбой взять на контроль дело первоклассника.

Спустя некоторое время пресс-служба Генеральной прокуратуры РК сообщила о том, что Генеральным прокурором досудебное расследование по заявлению о применении насилия в отношении малолетнего жителя Южно-Казахстанской области поручено принять в производство специального прокурора.



Позже стало известно о том, что мама мальчика забрала сына из центра республиканской ассоциации «Асыл бала» в Астане.