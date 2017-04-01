Для актауского битума придумали инновационный способ хранения и транспортировки 

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау придумали инновационный способ хранения и транспортировки битума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Актауский завод CASPI BITUM сегодня посетили представители Министерства энергетики РК, Комитета автомобильных дорог МИР РК, АО «НК «ҚазАвтоЖол», местных исполнительных органов и дорожно-строительных организаций.







«Вязкий дорожный битум фасуется в одноразовую транспортную тару - «биг бэги» объемом 1000 кг и пластиковые мешки по 40 кг. Новая технология заключается в фасовке холодного битума, что позволяет не только сохранить качество материала, но и получить экономию на логистике при доставке и хранении битума. Кроме того, благодаря «биг бэгам» асфальтобетонные заводы сокращают расходы на поддержание битума в расплавленном состоянии в битумохранилищах, решая таким образом вопросы энергоэффективности», - рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ТОО «СП «CASPI BITUM» Константин Дробышев.

Всего в 2016 году завод, по словам Дробышева, выпустил 111 тысяч тонн дорожных битумов, что соответствует 400 км дорог (по второй категории - 2-х полосная автодорога). С запуском завода, потребность страны в дорожном битуме полностью покрывается (с учетом продукции других отечественных производителей).







Сегодня продукция завода поставляется для строительства международной автотрассы «Западная Европа - Западный Китай», автодорог республиканского значения «Шымкент - Кызылорда», «Астана - Павлодар», «Астана - Темиртау», «Атырау-Актау».

Битум Актауского завода по всем показателям соответствует требованиям национального стандарта (СТ РК 1373-2013) и соответствующим международным стандартам.

Актауский завод CASPI BITUM построен в рамках госпрограммы по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 годы для обеспечения потребностей дорожной отрасли в высококачественном дорожном битуме, ввели в эксплуатацию в 213 году. Производственная проектная мощность завода по выпуску битума составляет 400 тысяч тонн окисленных и около 120 тысяч тонн модифицированных дорожных битумов.

Первая партия полимерно-модифицированного битума была выпущена заводом в октябре 2015 года. Этот вид дорожного битума получают за счет введения в состав нефтяного дорожного битума полимерного компонента (модификатора). Благодаря улучшенным характеристикам по тепло-, морозо- и износостойкости такой битум продлевает срок службы асфальтобетонных покрытий в 1,5-2 раза.