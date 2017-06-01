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Дизайнер одежды нарисовала портрет Головкина

Дизайнер одежды нарисовала портрет Головкина
13 Июня 2017 00:44 390

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Ксения Внуковская, специализирующаяся на росписи одежды, запечатлела на джинсовой куртке одного из своих клиентов портрет чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«Как же нравится делать интересные заказы! Если и рисовать мужчин, то только таких мужественных и сильных духом, как GGG!» - написала дизайнер в Instagram.

Напомним, свой следующий бой Геннадий Головкин проведет 16 сентября в Лас-Вегасе. Его соперником станет мексиканец Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО). 

Ключевые слова: Головкин, Спорт,
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