Дизайнер одежды нарисовала портрет Головкина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Ксения Внуковская, специализирующаяся на росписи одежды, запечатлела на джинсовой куртке одного из своих клиентов портрет чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«Как же нравится делать интересные заказы! Если и рисовать мужчин, то только таких мужественных и сильных духом, как GGG!» - написала дизайнер в Instagram.

Напомним, свой следующий бой Геннадий Головкин проведет 16 сентября в Лас-Вегасе. Его соперником станет мексиканец Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО).