Диспетчерскую систему общественного транспорта Алматы доверят частникам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Здание центральной диспетчерской системы и находящийся в нем сервер баз пользовательских и телеметрических данных, а также GPS-трекеры в передвижных единицах для осуществления мониторинга общественного транспорта выставлены на конкурс по определению частного партнера для проекта государственно-частного партнерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сайте управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы появилось объявление о начале проведения конкурса по передаче управления диспетчерской службой частному партнеру на основе государственно-частного партнерства.



В обязанности частного управленца, выигравшего конкурс, будет входить содержание и эксплуатация объекта ГЧП. А именно организация функционирования системы диспетчеризации общественного транспорта, управление системой диспетчеризации общественного транспорта. Затраты частника на эту деятельность управление планирует возместить в виде компенсации операционных затрат и вознаграждение за управление объектом.



Сбор заявок от желающих управлять диспетчерской службой будет проходить до 12 сентября. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет осуществлено на следующий день в 14.30 часов 13 сентября 2017 года в зале №1 здания алматинского акимата.



Система центральной диспетчерской службы была запущена весной 2015 года. Система собирает данные о движении каждой единицы общественного транспорта. Вся получаемая информация систематизируется в разрезе предприятий перевозчиков, каждого маршрута и отдельного транспортного средства. Периодичность поступления информации - пять секунд с каждой подвижной единицы.