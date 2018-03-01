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Директора школы осудили за получение взятки в Алматинской области

20 Марта 2018 10:57 354
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Директора школы осудили за получение взятки в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - К 3 годам и 5 месяцам лишения свободы приговорили директора школы за получение взятки в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Илийский районный суд вынес приговор в отношении экс-директора школы села Чапаево  Б. и экс-учителя средней школы села Жапек батыра А. в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.24 ч.3, 366 ч.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Судом установлено, что директор через учителя  получила взятку в размере 160 000 тенге от женщины за трудоустройство последней в качестве учителя казахского языка и литературы в среднюю школу села Чапаево», - говорится в сообщении Алматинского областного суда.

Приговором суда Б. и А. признаны виновными и им назначено по 3 года 5 месяцев лишения свободы, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

 

 

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Ключевые слова: Суды, Алматинская область, Образование,
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Автор:

Хасан Еспанов

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