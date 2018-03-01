Директора школы осудили за получение взятки в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - К 3 годам и 5 месяцам лишения свободы приговорили директора школы за получение взятки в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Илийский районный суд вынес приговор в отношении экс-директора школы села Чапаево Б. и экс-учителя средней школы села Жапек батыра А. в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.24 ч.3, 366 ч.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Судом установлено, что директор через учителя получила взятку в размере 160 000 тенге от женщины за трудоустройство последней в качестве учителя казахского языка и литературы в среднюю школу села Чапаево», - говорится в сообщении Алматинского областного суда.
Приговором суда Б. и А. признаны виновными и им назначено по 3 года 5 месяцев лишения свободы, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
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