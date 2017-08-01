Директора школы лишили свободы за взяточничество в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Получивший около 500 000 тенге в виде взятки директор школы-лицея имени Юрия Гагарина в Шетском районе Карагандинской области приговорен к трем годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директора взяли под стражу конвоиры в зале суда. Согласно материалам уголовного дела, школа-лицей имени Юрия Гагарина объявила государственные закупки об оказании услуг по обеспечению горячим питанием детей из малообеспеченных семей на первое полугодие 2017 года. Сумма госзаказа - 2 миллиона 142 тысячи тенге. По итогам тендера было признано победителем крестьянское хозяйство «Жүнісовтер». Стороны заключили типовой договор, и школа перечислила первый платеж предпринимателю в размере 800 тысяч тенге.



«У директора школы возник умысел на незаконное обогащение путем получения взятки от главы крестьянского хозяйства за оказание содействия в заключении договора по обеспечению горячим питанием детей», - указал при оглашении приговора судья Ерлан Ушбаев.



Директор пригласил в служебный кабинет предпринимателя и потребовал от него взятку - 414 000 тенге за оказание содействия в дальнейшем сотрудничестве. Победитель тендера не стал отказывать, но пообещал заплатить в конце учебного года, в июне, то есть по окончанию срока исполнения договора. Директор в течение двух месяцев ждал этого дня. Когда учебный год завершился, директор школы вызвал к себе домой главу крестьянского хозяйства и напомнил о взятке. Выслушав требование педагога, предприниматель ушел. Он тут же направился в антикоррупционную службу по Карагандинской области и написал заявление о вымогательстве взятки. В ходе спецоперации 55-летний директор в момент получения денег на улице возле школы был задержан.



Суд признал его виновным по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса «Получение взятки, то есть получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, взятки в виде денег для себя в значительном размере».



«Путем изучения личности подсудимого суд установил, что он впервые совершил уголовные правонарушения, ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался. В качестве смягчающих вину обстоятельств подсудимого суд принял отсутствие судимости, частичное признание вины, положительные характеристики по месту жительства и работы. Отягчающих обстоятельств в действиях подсудимого суд не установил. При назначении наказания суд принял во внимание степень общественной опасности совершенного им тяжкого коррупционного правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления», - указал при оглашении приговора судья Ерлан Ушбаев.



Судья отметил, что не может назначить подсудимому наказание в виде штрафа, поскольку получение взятки является общественно опасным, тяжким правонарушением, связанным с подрывом авторитета государственной власти. Он отметил, что директор должен в своей деятельности противостоять любым проявлениям коррупции и не допускать коррупционных правонарушений, о чем указано в статье 52 закона «О государственной службе».



«Суд считает необходимым для исправления подсудимого назначить наказание в виде реального лишения свободы. Суд приговорил: признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы в учреждении средней безопасности с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем», - огласил приговор судья Ерлан Ушбаев.



Директору школы пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе.