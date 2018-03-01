Дипломаты Казахстана проверяют гражданство задержанного в США торговца оружием

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Власти США обвиняют предполагаемого казахстанца в торговле и контрабанде оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы получили информацию от Министерства внутренней безопасности США о задержании предполагаемого гражданина Казахстана, 1990 года рождения, и его сообщника, гражданина Кыргызстана, по обвинению в незаконной международной торговле и контрабанде оружия в Россию, отмывании денег, банковских махинациях и мошенничестве», - сказал пресс-секретарь МИД РК Ануар Жайнаков в кулуарах ведомства.

По его словам, задержанные намеревались отправить приобретенное в США оружие в Чечню.



«По сообщению прокуратуры, Службы экспортного контроля Минюста и других ведомств США, подозреваемые приобрели более 100 единиц техники разобранного огнестрельного оружия у торговцев оружием в нескольких городах штата Вирджиния и с целью отправки его в Чечню без лицензии, замаскировали их под кухонную утварь и чехлы для автомобильных сидений», - отметил А.Жайнаков.



Как отметил представитель МИД РК, в настоящее время казахстанские дипломаты в США находятся на постоянной связи с федеральным адвокатом задержанного Эльдара Резванова, а также в тесном рабочем взаимодействии с сотрудниками Министерства внутренней безопасности США выясняют обстоятельства задержания.



«Проводится работа по установлению гражданства задержанного», - заключил А.Жайнаков.