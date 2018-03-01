Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -18 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.39 EUR 395.77
RUB 5.68 CNY 50.81
Скачать

Дипломаты Казахстана проверяют гражданство задержанного в США торговца оружием

2 Марта 2018 17:15 527
Поделиться:
Дипломаты Казахстана проверяют гражданство задержанного в США торговца оружием

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Власти США обвиняют предполагаемого казахстанца в торговле и контрабанде оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Казахстанско-венгерские отношения обсудили в Будапеште

«Мы получили информацию от Министерства внутренней безопасности США о задержании предполагаемого гражданина Казахстана, 1990 года рождения, и его сообщника, гражданина Кыргызстана, по обвинению в незаконной международной торговле и контрабанде оружия в Россию, отмывании денег, банковских махинациях и мошенничестве», - сказал пресс-секретарь МИД РК Ануар Жайнаков в кулуарах ведомства.
По его словам, задержанные намеревались отправить приобретенное в США оружие в Чечню.

«По сообщению прокуратуры, Службы экспортного контроля Минюста и других ведомств США, подозреваемые приобрели более 100 единиц техники разобранного огнестрельного оружия у торговцев оружием в нескольких городах штата Вирджиния и с целью отправки его в Чечню без лицензии, замаскировали их под кухонную утварь и чехлы для автомобильных сидений», - отметил А.Жайнаков.

Как отметил представитель МИД РК, в настоящее время казахстанские дипломаты в США находятся на постоянной связи с федеральным адвокатом задержанного Эльдара Резванова, а также в тесном рабочем взаимодействии с сотрудниками Министерства внутренней безопасности США выясняют обстоятельства задержания.

«Проводится работа по установлению гражданства задержанного», - заключил А.Жайнаков.

Telegram-канал:

Ключевые слова: Происшествия, МИД РК,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив