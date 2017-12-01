Динара Садуакасова признана лучшей шахматисткой Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На церемонии вручения наград четвертой ежегодной премии «Asian Chess Excellence Awards» казахстанский гроссмейстер Динара Садуакасова объявлена лучшим игроком-девушкой Азии в 2017 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Церемония состоялась в рамках Азиатского шахматного саммита в Аль Аине (ОАЭ) 23 декабря.

«Горжусь победами наших спортсменок. Поздравляю Динару Садуакасову, и желаю ей новых побед и золотых медалей», - сказал вице-президент Казахстанской федерации шахмат Берик Балгабаев, принимавший участие в саммите.







Азиатская федерация шахмат также отметила сертификатом Казахстанскую федерацию шахмат.

Напомним, в 2017 году женская сборная Казахстана по шахматам впервые в истории заняла первое место на Азиатских играх в закрытых помещениях (г. Ашгабад, Туркменистан). В командном чемпионате по быстрым шахматам до 23 лет в финале наша сборная, которую представляли гроссмейстеры Динара Садуакасова и Жансая Абдумалик, одержали победу над командой Китая. Динара также завоевала в Ашгабаде «бронзу» в классике и стала лучшей и на Зональном чемпионате стран Центральной Азии, проходившим в городе Ташкент.







Международный женский гроссмейстер Динара Садуакасова - четырехкратный чемпион мира среди девушек, многократный чемпион Казахстана среди девушек, занимает первую строчку среди шахматисток нашей республики. Динара является автором книги «Первые шаги в шахматах». В этом году была выбрана Национальным послом доброй воли «ЮНИСЕФ Казахстан».



