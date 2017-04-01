Димаша Кудайбергенова признали популярным певцом международного уровня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На мероприятии 17th Top China Music Awards Димаш Кудайбергенов выиграл номинацию «Популярный певец международного уровня».

Об этом в своем Instagram сообщил продюсер и друг артиста Алпамыс Шаримов.



«Поздравляю, друг! Поздравляю Вас, Канат ага! Поздравляю всех вас! За три месяца вторая победа. Самый популярный певец Азии стал на мероприятии 17th Top China Music Awards «Популярным певцом международного уровня», - написал Алпамыс Шаримов.



На церемонии 17th Top China Music Awards Димаш КУдайбергенов спел песню «Незабываемый день».







В свою очередь, Димаш Кудайбергенов поблагодарил всех своих фанатов за поддержку.

«Всем спасибо!!! Дорогие поклонники, я люблю вас», - поделился своей радостью в Instagram молодой певец.