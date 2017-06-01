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Димаш Кудайбергенов стал победителем конкурса MTV Global Chinese Music Awards

Димаш Кудайбергенов стал победителем конкурса MTV Global Chinese Music Awards
13 Июня 2017 13:42 319

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов стал победителем конкурса «2017 MTV Global Chinese Music Awards» в номинации «Лучший зарубежный популярный певец», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Голосование на официальном сайте конкурса прошло с 22 мая по 10 июня, имена победителей были названы 13 июня.

Как сообщалось ранее, Димаш был выдвинут в номинациях «Лучший зарубежный популярный певец» и «Самый популярный новый певец». В обеих номинациях Димаш конкурировал с 8 известными китайскими эстрадными певцами.


Димаш Кудайбергенов стал победителем конкурса MTV Global Chinese Music Awards

Отметим, награждение победителей «2017 MTV Global Chinese Music Awards» состоится 2 июля в городе Шэньчжэнь. Это самое масштабное музыкальное мероприятие в Китае. По итогам будут награждены 19 победителей.

В 2016 году корейский певец Чон Джихун (Rain) победил в номинации «Лучший зарубежный популярный певец».

Напомним, Димаш после вокального конкурса «Singer 2017» получил в Китае премии в номинациях «Самый популярный певец Азии», «Певец, известный на международном уровне» и «Самый популярный певец года».


Димаш Кудайбергенов стал победителем конкурса MTV Global Chinese Music Awards

Ключевые слова: Культура,
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