Димаш Кудайбергенов стал победителем конкурса MTV Global Chinese Music Awards
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов стал победителем конкурса «2017 MTV Global Chinese Music Awards» в номинации «Лучший зарубежный популярный певец», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Голосование на официальном сайте конкурса прошло с 22 мая по 10 июня, имена победителей были названы 13 июня.
Как сообщалось ранее, Димаш был выдвинут в номинациях «Лучший зарубежный популярный певец» и «Самый популярный новый певец». В обеих номинациях Димаш конкурировал с 8 известными китайскими эстрадными певцами.
Отметим, награждение победителей «2017 MTV Global Chinese Music Awards» состоится 2 июля в городе Шэньчжэнь. Это самое масштабное музыкальное мероприятие в Китае. По итогам будут награждены 19 победителей.
В 2016 году корейский певец Чон Джихун (Rain) победил в номинации «Лучший зарубежный популярный певец».
Напомним, Димаш после вокального конкурса «Singer 2017» получил в Китае премии в номинациях «Самый популярный певец Азии», «Певец, известный на международном уровне» и «Самый популярный певец года».
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