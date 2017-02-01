Димаш Кудайбергенов о китайском телешоу: Постараюсь победить 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Китайский телеканал HunanTV назвал казахстанского певца Димаша Кудайбергенова «мостом казахстанско-китайского культурного сотрудничества», передает корреспондент МИА «Казинформ» Мухтар Калимоллаулы.

«Победа Димаша Кудайбергенова, представлявшего Казахстан в конкурсе «Singer-2017», обрадовала его соотечественников. Казахстанцы рады тому, что казахская культура стала известна за рубежом», - сообщил телеканал HunanTV.







Телеканал сделал обзор новостей «Казинформа» о Димаше и сообщил, что казахстанские СМИ своевременно информируют казахстанцев о победах талантливого певца в Китае.

«Он хорошо выступил в Китае и заслужил высокую оценку китайских зрителей. Желаю ему успехов в будущих состязаниях», - сказал житель Астаны корреспонденту HunanTV.

Исполнительный продюсер конкурса «Singer-2017»Хун Шияу в интервью корреспонденту HunanTV сказал: «Казахстан - одно из ведущих государств на Шелковом пути. Благодаря конкурсу казахстанцы уделяют внимание нашему телеканалу и конкурсу «Singer-2017». Я считаю, что это обогащает казахстанско-китайское культурное сотрудничество».







«Я не могу категорически утверждать, чего добьюсь в этом конкурсе. Это покажет будущее. Постараюсь добиться победы», - сказал в свою очередь Димаш.

Напомним, в этом конкурсе Димаш завоевал главные призы первого и второго тура.





Наш земляк 4 февраля в 20-30 часов по Астане покажет свое искусство в третьем туре конкурса.