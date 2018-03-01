Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к китайскому сериалу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к новому китайскому сериалу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сведениям, распространенным в социальной сети Sina Weibo, Димаш исполнил песню «Restart My Love» к новому китайскому сериалу «Любовь и идол».

Отметим, что саундтрек впервые прозвучал на всех китайских музыкальных платформах в ночь с 19 на 20 марта по местному времени и сразу же вошел в топ лучших песен.

Напомним, что Димаш Кудайберген в прошлом году принял участие во всекитайском телепроекте «Singer2017» и завоевал второе место. Наш соотечественник, завоевав сердца поклонников, стал одним из самых популярных певцов в Китае.