Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к китайскому сериалу
20 Марта 2018 15:13 494
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к новому китайскому сериалу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По сведениям, распространенным в социальной сети Sina Weibo, Димаш исполнил песню «Restart My Love» к новому китайскому сериалу «Любовь и идол».
Отметим, что саундтрек впервые прозвучал на всех китайских музыкальных платформах в ночь с 19 на 20 марта по местному времени и сразу же вошел в топ лучших песен.
Напомним, что Димаш Кудайберген в прошлом году принял участие во всекитайском телепроекте «Singer2017» и завоевал второе место. Наш соотечественник, завоевав сердца поклонников, стал одним из самых популярных певцов в Китае.
Ключевые слова: Культура, Димаш Кудайбергенов,
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