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Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к китайскому сериалу

20 Марта 2018 15:13 494
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Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к китайскому сериалу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к новому китайскому сериалу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По сведениям, распространенным в социальной сети Sina Weibo, Димаш исполнил песню «Restart My Love» к новому китайскому сериалу «Любовь и идол».

Отметим, что саундтрек впервые прозвучал на всех китайских музыкальных платформах в ночь с 19 на 20 марта по местному времени и сразу же вошел в топ лучших песен.

Напомним, что Димаш Кудайберген в прошлом году принял участие во всекитайском телепроекте «Singer2017» и завоевал второе место. Наш соотечественник, завоевав сердца поклонников, стал одним из самых популярных певцов в Китае.

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Ключевые слова: Культура, Димаш Кудайбергенов,
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Перевод:

Серик Сабеков

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