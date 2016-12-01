Деятельность волонтеров законодательно упорядочат в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял Закон «О волонтерской деятельности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила председатель комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Гульнар Иксанова, представляя законопроект, разработанный группой депутатов Парламента, предлагаемые нормы разработаны с учетом наилучшей практики международного опыта. В развитых странах существует развитая система волонтерской деятельности, и в ряде стран существуют законы, которые регулируют в той или иной мере эту деятельность. Был также внимательно изучен модельный закон НПА СНГ.

По словам Иксановой, законопроектом определяются задачи, принципы, формы, виды и механизмы волонтерской деятельности, права и обязанности участников, меры по стимулированию волонтерской деятельности, полномочия государственных уполномоченных органов и органов местного самоуправления.

Согласно положениям законопроекта, цели волонтерской деятельности: оказание помощи физическим лицам, юридическим лицам, социальным группам, защита окружающей среды; формирование гражданской позиции, самоорганизация, социальная ответственность, солидарность, взаимопомощь и милосердие в обществе.

Как отметила докладчик, принятие закона позволит создать правовые предпосылки для объединения общественных усилий в организации добровольческой волонтерской деятельности; систематизировать отношения, которые уже сложились между волонтерами, группами волонтеров, волонтерскими организациями с одной стороны и с другой стороны - с органами государственной власти; установить неэкономические методы стимулирования и поощрения волонтерской деятельности.

В настоящее время в Казахстане существует более 100 волонтерских организаций.