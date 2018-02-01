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Деятельность страхового омбудсмена расширят в Казахстане

28 Февраля 2018 11:53 782
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Деятельность страхового омбудсмена расширят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - В Казахстане планируют расширить деятельность страхового омбудсмена. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, представляя законопроект  по совершенствованию системы страхования в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это расширение деятельности страхового омбудсмена для развития института досудебного урегулирования. Сегодня институт урегулирования споров  представлен страховым омбудсменом. Его полномочия распространяются только на страхование ответственности автовладельцев. Но уже можно распространить его полномочия на иные виды страхования», - сказал Данияр Акишев.

Глава Нацбанка пояснил, что клиент страховой компании теперь сможет по любому виду страхования обратиться к страховому омбудсмену за защитой в случае несогласия с размером выплаты.

«Будут рассматриваться споры физических лиц и малых предприятий. Суммы споров  в размере до 10 тысяч месячных расчетных показателей или 24 миллионов тенге. Данный лимит установлен, исходя из международного опыта», - уточнил Данияр Акишев. 

 

 

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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Безопасность,
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Автор:

Серик Сабеков

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