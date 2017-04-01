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Деятельность монополиста в Атырау мониторят через соцсети

Деятельность монополиста в Атырау мониторят через соцсети
13 Апреля 2017 01:11 207

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Деятельность газоснабжающей компании комиссия маслихата Атырау промониторит с помощью социальных сетей, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Маслихат города Атырау создал комиссию по мониторингу предоставляемых населению, предприятиям и организациям услуг монополистом в сфере газоснабжения - Атырауским ПФ АО «КазТрансГазАймак». Председателем временной комиссии избрана депутат городского маслихата Бағыт Шеркешбаева. Комиссия рассмотрит жалобы на работу монополиста. Через социальные сети депутаты обратились к населению и предпринимателям с призывом сообщить о всех претензиях по качеству обслуживания», - сказали в пресс-службе городского акимата.

По данным Атырауского ПФ АО «КазТрансГазАймак», количество потребителей природного газа в Атырауской области составляет 107467 абонентов, из них 103457 - физические лица.

 

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Атырауская область, Проблемы ЖКХ,
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