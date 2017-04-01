Деятельность Книжной палаты законодательно урегулируют

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Парламентарии разработали поправки для законодательного регулирования деятельности Книжной палаты. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Майра Айсина на расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию и науке Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании обсуждался проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры», разработанный группой депутатов Парламента.

«Я буду останавливаться только на основных моментах. Это Книжная палата. В стране действует Государственная книжная палата, но законодательно ее деятельность не регулируется. Поэтому, ни в Законе о культуре, ни в Законе об архивах, ни в Законе о средствах массовой информации статус Книжной палаты не упоминается. Мы знаем, что работа Книжной палаты направлена на сохранение нашей культуры, наших книг и в этой связи мы рассматриваем эти вопросы в данном законопроекте. Второе - вы знаете, что у нас есть две национальные библиотеки и те книги, которые издаются, по одному экземпляру предоставляются именно в эти библиотеки. Теперь мы предлагаем давать эти экземпляры и в Книжную палату, а электронные версии книг будет предоставлять и другим библиотекам. В областях и районах есть библиотеки, в селах. Кроме того, издаются газеты, чтобы и эти газеты не терялись. В электронном формате будем предоставлять в эти библиотеки, потому, что это очень нужно», - сказала Айсина.

По ее словам, законопроектом также регулируются вопросы выделения грантов, организационно-методической работы в сфере культуры, вопросы кадровой политики и вопросы деятельности музеев. В частности, для музеев предусмотрено создание электронного каталога музейного фонда. Также положениями законопроекта предписано, что ценные в культурно-историческом плане находки должны передаваться в государственные музеи и включаться в состав музейного фонда страны.

Кроме того, как сообщила Айсина, социально значимую литературу предлагается распространять по всем библиотекам Казахстана. Также предусмотрено, что местные исполнительные органы должны согласовывать открытие и закрытие учреждений культуры с уполномоченным органом. В законопроекте также содержится норма, регулирующая отношения между директорами и художественными руководителями театров.

Национальная государственная книжная палата Республики Казахстан создана 19 июля 1937 года Постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Казахской ССР «О создании Государственной книжной палаты КазССР». Главной задачей Книжной палаты является сбор, систематизация и хранение книг и другой печатной продукции, количество обязательных экземпляров которой в архивном фонде Палаты превышает 5 миллионов.