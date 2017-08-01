Деятельность финансовой пирамиды расследуют в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - По факту создания и руководства финансовой пирамидой следственным управлением ДВД СКО начато досудебное расследование, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу полицейского ведомства.

В рамках уголовного дела сотрудникам управления по борьбе с организованной преступностью и следователям ДВД предстоит установить все обстоятельства деятельности компании, которая работала в Петропавловске с января этого года.

«Компания предлагала клиентам несколько пакетов, предусматривающих доход от 17 до 26 процентов в месяц в зависимости от вложенной суммы. В свою очередь, вкладчики должны приводить других участников, готовых вложить свои деньги. От количества подписанных под ними людей шли дополнительные бонусы», - рассказали в пресс-службе ДВД СКО.

По условиям договора, компания должна вернуть вложенные денежные средства своим вкладчикам в любое время. Однако до сих пор многие североказахстанцы не могут забрать свои деньги, а с мая счета заморожены и клиенты не могут вывести вознаграждения, которые перечислялись на их электронные странички.

«Законность своей деятельности компания подтверждала сканированными документами. Организация деятельности по привлечению денег от физических лиц, без их использования на предпринимательскую деятельность, отсутствие предметной деятельности и заработок за счет привлечения вкладов людей указывают на признак финансовой пирамиды. Все это необходимо тщательно проверить», - отметил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД СКО подполковник полиции Алихан Байкадамов.

Установлено, что средства в компанию вложили около 50 североказахстанцев. Полицейские не исключают, что это не полный список, и просят всех вкладчиков обращаться с заявлениями в полицию.