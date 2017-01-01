Девять рынков и гипермаркетов будут временно закрыты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Девять торговых объектов города будут закрыты 29 января и 8 февраля 2017 года в связи с проведением санитарных дней, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Девять торговых объектов города будут закрыты 29 января и 8 февраля 2017 года в связи с проведением санитарных дней. В их число вошли гипермаркет «Магнум» (Акбулак, 273), рынок «Алтын Орда» (Ташкентский тракт 15 км, 1), рынок «Барлык» (Ташкентский тракт 18 км, 1/1), рынок «Курдас-7» (Ташкентский тракт 15 км, 1/7), рынок «Жибек Жолы» (пр. Райымбека 517/6), рынок «Жулдыз» (ул. Розыбакиева, 33/1), рынок «Барыс 4» (пр. Райымбека 212д/1), ТЦ «Кар Сити» (ул. Толе би, уг. ул. Яссауи) и гипермаркет «Арзан» (пр. Райымбека 507а)», - указано в сообщении акимата.

Отметим, что всего в городе функционируют 46 торговых рынков (4 специализированных, 16 универсальных рынков продовольственного и 26 непродовольственного направления). На рынках города осуществляют свою деятельность более 20 000 предпринимателей и порядка 25 000 рабочего персонала.

Напомним, в эти дни с 29 января по 8 февраля в Алматы пройдет Всемирная зимняя Универсиада.