Девять человек пострадали при столкновении автобусов в Алматы
28 Февраля 2018 12:27 1744
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - При столкновении двух автобусов пострадали девять человек в Алматы, в том числе и водитель одного общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Шарипова и Рыскулова. По словам очевидцев, водитель автобуса 25-го маршрута двигался в северном направлении по улице Шарипова. Но затяжном повороте он не справился с управлением и столкнулся с автобусом 2-го маршрута, который следовал по улице Шарипова в южном направлении
Позже в автобусы, которые ожидали сотрудников полиции для разбирательства, врезалась автомашина Toyota. Водитель иномарки не пострадал.
Другие подробности ДТП предстоит выяснить сотрудникам полиции.
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