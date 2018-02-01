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Девять человек пострадали при столкновении автобусов в Алматы

28 Февраля 2018 12:27 1744
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Девять человек пострадали при столкновении автобусов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - При столкновении двух автобусов пострадали девять человек в Алматы, в том числе и водитель одного общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Шарипова и Рыскулова. По словам очевидцев, водитель автобуса 25-го маршрута двигался в северном направлении по улице Шарипова. Но затяжном повороте он не справился с управлением и столкнулся с автобусом 2-го маршрута, который следовал по улице Шарипова в южном направлении

Позже в автобусы, которые ожидали сотрудников полиции для разбирательства, врезалась автомашина Toyota. Водитель иномарки не пострадал.

Другие подробности ДТП предстоит выяснить сотрудникам полиции. 

Девять человек пострадали при столкновении автобусов в Алматы 
Девять человек пострадали при столкновении автобусов в Алматы 
Девять человек пострадали при столкновении автобусов в Алматы 
Девять человек пострадали при столкновении автобусов в Алматы 

 

 

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Ключевые слова: ДТП, Алматы,
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Автор:

Шолпан Оразбекова

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