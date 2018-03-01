Девушка из Актау стала новой «Қазақ Аруы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел финал конкурса «Қазақ Аруы» . Победительницей стала Набира Рахымжан из Актау, сообщает Lada.kz.

Первое место у Акботы Бакыткали из Караганды, второе - у Акмарал Айтбаевой из Шымкента. Третье место досталось Самал Мурадияевой из России.

Среди требований к участницам конкурса: знание казахского языка, национальных традиций, истории Казахстана, казахской литературы.



Как отмечала организатор конкурса Баян Алагузова, в этому году в конкурсе приняли участие этнические казашки, проживающие в Турции, России, Монголии, Узбекистане и Кыргызстане.



Конкурс «Қазақ Аруы» в этом году прошел в восьмой раз.



