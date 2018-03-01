Девушка из Актау стала новой «Қазақ Аруы»
19 Марта 2018 01:55 460
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел финал конкурса «Қазақ Аруы» . Победительницей стала Набира Рахымжан из Актау, сообщает Lada.kz.
Первое место у Акботы Бакыткали из Караганды, второе - у Акмарал Айтбаевой из Шымкента. Третье место досталось Самал Мурадияевой из России.
Среди требований к участницам конкурса: знание казахского языка, национальных традиций, истории Казахстана, казахской литературы.
Как отмечала организатор конкурса Баян Алагузова, в этому году в конкурсе приняли участие этнические казашки, проживающие в Турции, России, Монголии, Узбекистане и Кыргызстане.
Конкурс «Қазақ Аруы» в этом году прошел в восьмой раз.
Ключевые слова: Культура,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Народные гулянья в честь Наурыза начались в Астане
- Данэлия Тулешова спела с MONATIKом
- Аншлаговый концерт Айман Мусаходжаевой прошел в Шанхае
- Впервые в Костанайской области снимают полнометражный фильм
- Автомобиль подарят лучшему акыну в Петропавловске
- Казахстанские и французские дизайнеры представили 4-метровые платья в Алматы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047