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Девушка из Актау стала новой «Қазақ Аруы»

19 Марта 2018 01:55 460
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Девушка из Актау стала новой «Қазақ Аруы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел финал конкурса «Қазақ Аруы» . Победительницей стала Набира Рахымжан из Актау, сообщает Lada.kz.

Первое место у Акботы Бакыткали из Караганды, второе - у Акмарал Айтбаевой из Шымкента. Третье место досталось Самал Мурадияевой из России.

Среди требований к участницам конкурса: знание казахского языка, национальных традиций, истории Казахстана, казахской литературы.

Как отмечала организатор конкурса Баян Алагузова, в этому году в конкурсе приняли участие этнические казашки, проживающие в Турции, России, Монголии, Узбекистане и Кыргызстане.

Конкурс «Қазақ Аруы» в этом году прошел в восьмой раз.


Девушка из Актау стала новой «Қазақ Аруы»

 

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Ключевые слова: Культура,
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