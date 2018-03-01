Девушек в Алматы вербовали и вывозили в регионы для проституции - МВД
АСТАНА. КАЗИФНОРМ - В Алматы задержали сутенеров, которые вербовали и вывозили в регионы девушек для занятия проституцией, передает МИА Казинформ« со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
«ДВД Алматы задержана группа лиц в возрасте от 26 до 45 лет, которые занимались на территории города вербовкой и вывозом девушек для сексуальной эксплуатации в другие регионы страны», - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми».
Также сообщается, что полиция Астаны задержала 33-летнего мужчину, который со своей сообщницей продали за 80 тыс тенге 23-летнюю девушку для сексуальной эксплуатации.
В период с 14 по 16 марта на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие «SТOP трафик», направленное на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми.
В ходе проведения ОПМ выявлено 51 уголовное правонарушение в данной сфере, в том числе зарегистрирован один факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации и 4 факта торговли людьми.
- Поезд в метро врезался в тупик в Алматы
- Пулевое ранение солдата в Капшагае: Военнослужащий пришел в сознание
- В Петропавловске пострадавшая от падения декорации девушка - в тяжелом состоянии
- 19,5 млн тенге штрафа выплатит замначальника местной полиции Тараза
- Женщина скончалась в аптеке Жаркента при получении инъекции - версия медиков
- В Актобе сотни людей получили травмы из-за гололеда
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана