Девушек в Алматы вербовали и вывозили в регионы для проституции - МВД

АСТАНА. КАЗИФНОРМ - В Алматы задержали сутенеров, которые вербовали и вывозили в регионы девушек для занятия проституцией, передает МИА Казинформ« со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«ДВД Алматы задержана группа лиц в возрасте от 26 до 45 лет, которые занимались на территории города вербовкой и вывозом девушек для сексуальной эксплуатации в другие регионы страны», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми».

Также сообщается, что полиция Астаны задержала 33-летнего мужчину, который со своей сообщницей продали за 80 тыс тенге 23-летнюю девушку для сексуальной эксплуатации.

В период с 14 по 16 марта на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие «SТOP трафик», направленное на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми.

В ходе проведения ОПМ выявлено 51 уголовное правонарушение в данной сфере, в том числе зарегистрирован один факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации и 4 факта торговли людьми.