Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -3 °С
Алматы: 18 °С
USD 320.60 EUR 393.86
RUB 5.56 CNY 50.63
Скачать

Девушек в Алматы вербовали и вывозили в регионы для проституции - МВД

20 Марта 2018 16:30 464
Поделиться:
Девушек в Алматы вербовали и вывозили в регионы для проституции - МВД

АСТАНА. КАЗИФНОРМ - В Алматы задержали сутенеров, которые вербовали и вывозили в регионы девушек для занятия проституцией, передает МИА Казинформ« со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Новости по теме

Поезд в метро врезался в тупик в Алматы
Пулевое ранение солдата в Капшагае: Военнослужащий пришел в сознание Женщина в ВКО выдала своего ребенка за подкидыша

«ДВД Алматы задержана группа лиц в возрасте от 26 до 45 лет, которые занимались на территории города вербовкой и вывозом девушек для сексуальной эксплуатации в другие регионы страны», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми».

Также сообщается, что полиция Астаны задержала 33-летнего мужчину, который со своей сообщницей продали за 80 тыс тенге 23-летнюю девушку для сексуальной эксплуатации.

В период с 14 по 16 марта на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие «SТOP трафик», направленное на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми.

В ходе проведения ОПМ выявлено 51 уголовное правонарушение в данной сфере, в том числе зарегистрирован один факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации и 4 факта торговли людьми.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: МВД РК, Происшествия, Алматы,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив