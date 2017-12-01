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Девочка весом 5,4 кг родилась в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Девочка родилась в столице с весом 5,4 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
По словам врачей, это третья девочка за последние 20 лет, родившаяся с таким весом в Астане.
«Малышка весом 5 400 грамм родилась 13 декабря. Роды прошли без осложнений. Послеродовой период протекал также без осложнений. Ребенка с мамой в удовлетворительном состоянии выписали домой», - сообщила заведующая родовым отделением перинатального центра №3 Эльмира Алимжан.
Родители назвали ребенка Жаннур. У 5-килограммовой малышки есть два старших брата.
Как пояснили в управлении здравоохранения, первая девочка с необычно большим весом родилась в Астане еще в 2003 году (5 584 грамм). В 2014 году родилась девочка с весом 5 750 грамм. А в этом году в столице родился мальчик, вес которого составил 5 500 грамм.
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