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Детвора Шымкента открыла купальный сезон в реке Кошкарата

20 Марта 2018 19:09 366
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Детвора Шымкента открыла купальный сезон в реке Кошкарата

  ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкент начали празднование Наурыза, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

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Сегодня на берегу реки Кошкарата, вокруг которой зародился город, провели древний фестиваль "Сеиль - Кошкар ата", который отмечался ещё сто лет назад, но затем был забыт. Возродили древнюю традицию всего три года назад. И если раньше, отмечая Сеиль, люди приносили в жертву барана, прося о благополучии стад, то теперь организаторы решили ограничиться конкурсом племенных баранов-производителей. Так, на фестиваль привезли самых упитанных кошкаров со всех уголков области.

Детвора Шымкента открыла купальный сезон в реке Кошкарата 
Детвора Шымкента открыла купальный сезон в реке Кошкарата 
Детвора Шымкента открыла купальный сезон в реке Кошкарата 

Кроме того, прошли соревнования по национальным видам спорта, местные силачи, к примеру, устроили состязание по приседанию с бараном на шее. Для гостей также накрыли праздничный дастархан, блюда для которого готовили всем миром - этнокультурные центры ЮКО делали угощения сами.

Детвора Шымкента открыла купальный сезон в реке Кошкарата 
Детвора Шымкента открыла купальный сезон в реке Кошкарата 
Детвора Шымкента открыла купальный сезон в реке Кошкарата 

Детвора, тем временем, начала купальный сезон, благо тёплая солнечная погода позволяла окунуться в Кошкарате.

К слову, завтра отмечать день весны и изобилия продолжат в Казыгуртском районе.

Детвора Шымкента открыла купальный сезон в реке Кошкарата 
Детвора Шымкента открыла купальный сезон в реке Кошкарата


Детвора Шымкента открыла купальный сезон в реке Кошкарата 

 

 

 

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Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, Культура,
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Автор:

Сайра Амантаева

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