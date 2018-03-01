Детвора Шымкента открыла купальный сезон в реке Кошкарата

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкент начали празднование Наурыза, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

Сегодня на берегу реки Кошкарата, вокруг которой зародился город, провели древний фестиваль "Сеиль - Кошкар ата", который отмечался ещё сто лет назад, но затем был забыт. Возродили древнюю традицию всего три года назад. И если раньше, отмечая Сеиль, люди приносили в жертву барана, прося о благополучии стад, то теперь организаторы решили ограничиться конкурсом племенных баранов-производителей. Так, на фестиваль привезли самых упитанных кошкаров со всех уголков области.









Кроме того, прошли соревнования по национальным видам спорта, местные силачи, к примеру, устроили состязание по приседанию с бараном на шее. Для гостей также накрыли праздничный дастархан, блюда для которого готовили всем миром - этнокультурные центры ЮКО делали угощения сами.









Детвора, тем временем, начала купальный сезон, благо тёплая солнечная погода позволяла окунуться в Кошкарате.

К слову, завтра отмечать день весны и изобилия продолжат в Казыгуртском районе.











